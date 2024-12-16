Galatasaray'dan Trabzonspor maçının ardından konuşulan paylaşım!

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Galatasaray, 4-3 kazanılan Trabzonspor maçı sonrasında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Trabzonspor'un maçtaki 3. golüne göndermede bulunan Galatasaray, "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu.

55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu.

VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.