Galatasaray'dan transferde Joao Felix harekatı

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer planlaması da yapılmaya başlandı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Chelsea'dan Milan'a kiralanan Joao Felix, İtalya'da aradığını bulamadı.

"CHELSEA İLE ANLAŞIRLARSA FELİX, G.SARAY FORMASI GİYECEK"

Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, geçtiğimiz günlerde "Yaz transfer döneminde Chelsea ile anlaşılırsa Joao Felix, Galatasaray forması giyecek" diye açıklama yaptı.

Milan'da beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcuyla ilgili ortaya atılan bu iddialar, sarı-kırmızılı taraftarları da heyecanlandırdı.

8 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Bu sezon Milan formasıyla 30 resmi maçta sahne alan Joao Felix, 8 gol ve 3 asist yaptı.