21 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanan Galatasaray, tarihi olayın yıl dönümünde paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.

Süper Lig'in 42. haftasında Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup eden Galatasaray, genel averajda rakibinin gerisinde olunca şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırmıştı.

Bu sezon birçok olumsuzluğa rağmen son haftaya kadar şampiyonluk yarışında olan sarı-kırmızılılarda son hafta kaybedilen şampiyonluğun da üzüntüsü yaşanıyor.

Galatasaray'dan UEFA Kupası paylaşımı - İZLE



"TARİH BİR KERE YAZILDI"

Öte yandan Galatasaray'ın sosyal medya hesapları, 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın yıl dönümünde bir paylaşım yaparak rakiplerine göndermede bulundu.

"Tarih bir kere yazıldı" etiketiyle paylaşılan videoda, o güne ait bazı fotoğrafların karikatürize edildiği görüldü.

İşte o paylaşım: