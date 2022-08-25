Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı

Galatasaray, 25 Ağustos 2000 yılında Real Madrid'i yenerek aldığı Süper Kupa'nın yıl dönümü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nın ardından elde ettiği bir diğer başarı da UEFA Süper Kupa...

Real Madrid gibi bir kupa canavarı takımı uzatmalarda gelen golle eli boş yollayan Aslan, 22 yıl önce bugün Türkiye'yi sevince boğmuştu.

Sarı-kırmızılı takım kupanın yıl dönümünü yaptığı paylaşımla andı. "Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu" notunu düşen Galatasaray'ın söz konusu paylaşımı, binlerce beğeni aldı. İşte o paylaşım...