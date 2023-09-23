Galatasaray'dan Victor Nelsson açıklaması

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Galatasaray, Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Victor Nelsson'un durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır.