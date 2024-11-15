Galatasaray'dan Victor Osimhen'e özel ürün! Satış rekoru bekleniyor

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Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, gösterdiği harika performansla sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmayı başardı.

Mağazacılık A.Ş. de taraftarların gösterdiği bu muhteşem ilgiyi gelire çevirmek için arka arkaya ürünler çıkardı. Nijeryalı golcünün, öncelikle maskesini piyasaya çıkaran yönetim, kısa süre önce içinde başarılı oyuncunun 'tişört' ve 'sweatshirt'lerini de taraftarlarla buluşturdu. Bu ürünlere olan ilgiden oldukça memnun olan yönetim, Osimhen için dev bir hamle daha yaptı.

DEV BİR GELİR ELDE EDECEK

25 yaşındaki başarılı forvetin anahtarlıkları, masaüstü ürünleri, kupaları ve magnetleri Çin'de üretime başlandı.

Yapılan ürünlerin aralık ayında Türkiye'de piyasada olması bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, bu hamlesiyle birlikte dev bir geliri kulübün hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Galalatasaray'ın hayata geçirdiği projeyle birlikte Victor Osimhen'in bu sezonu sarı-kırmızılı forma altında tamamlayacağı da net olarak ortaya çıktı.

Nijeryalı golcü yaptığı açıklamalarda, haziran ayına kadar Galatasaray'da kalacağını üzerine basa basa dile getirmişti.

HEDEF 1 MİLYON FORMA SATIŞI

Galatasaray, bu sezon şu ana kadar 361 bin forma satışı gerçekleştirdi. Geçen sezonun sonunda ise bu rakam 701 bin adeti bulmuştu. Sarı-kırmızılı Yönetim, bu sezon 1 milyon forma satışını hedefliyor.

Mayıs ayına kadar oluşturulan mali tablolarda, Galatasaray'ın toplam geliri 8 milyar TL seviyelerine kadar dayandı. Futbol faaliyetlerinin toplam geliri ise 5 milyar 495 milyon TL.

Gelir kalemleri içinde mağazacılık ilk sırada yer aldı. Mağazacılık bu dönemde 2 milyar 456 milyon TL gelir elde etti. 2023 yılında bu alandaki gelir 1 milyar 93 milyon TL idi..