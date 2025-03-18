Galatasaray'dan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili açıklama

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Galatasaray'da gündemin önemli maddelerinden biri, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in geleceği.

Osimhen'i yüksek bonservis bedelinin nasıl ödeneceği, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili ise Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan bir açıklama geldi.

Kavukcu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisinin alınmasının hayal olmadığını belirtti.

"NİSAN AYINDA BİZE KARARINI BİLDİRECEK: DÜNYANIN 5 BÜYÜK TAKIMI DA İLGİLENİYOR"

Osimhen'in geleceğiyle ilgili nisan ayında karar vereceğini aktaran Kavukçu, "Osimhen'in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray'ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz kendisiyle bir şey konuşmadık. Bunu dillendirmenin anlamı da yok. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Victor gelmezdi. Victor'un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep berabere başaracağız." şeklinde konuştu.

OSIMHEN NE DEMİŞTİ

Osimhen, Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ardından geleceği ve hakkındaki Barcelona iddiaları için, "Sezon sonuna kadar buradayım ve bu takımın oyuncusuyum. Okan Hocam ve başkanla sezon sonunda konuşma yapacağız. Şu anda bu kulübe çok saygı duyuyorum ve burayı çok seviyorum. Burada çok mutluyum. Ailem de çok mutlu. Burada bir düzenim var. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Dünyanın da en büyük kulüplerinden biri. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Başkanımızın desteğiyle her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. Ben de gollerimle ve asistlerimle takıma katkı sağlamaya çalışıyorum." demişti.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen, 26 gol attı ve 5 asist yaptı.