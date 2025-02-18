Galatasaray'dan yabancı hakem açıklaması: Konu aceleye getiriliyor

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmaları ve ligdeki rekabet ortamıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Türk futbolundaki rekabet ortamı, adil yönetim anlayışı ve derbi öncesi yaşanan tartışmalara dair konuşan Derkan, "Karşımızda asalet ve zarafetten çok uzak kişiler veya topluluklar var. Derbi maç öncesi ve önemli Avrupa maçı öncesinde bu konuda daha fazla köpürtmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Yalnız, burada çok enteresan bir konu var. Türk futbolunun rekabeti açısından kulüpler önemlidir. Ancak, adilane ve eşit, güzel oyunu bozmayacak şekilde yapılan uygulamaların da futbol otoritesi tarafından buna uygun olması lazım." dedi.

YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yabancı hakem tartışmalarına da değinerek, bu uygulamanın adil olması için tüm maçları kapsaması gerektiğini savundu ve sürecin aceleye getirildiğini belirtti: