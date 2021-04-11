Galatasaray'dan Yedlin'in pozisyonuna fotoğraflı tepki

Fatih Karagümrük maçında Yedlin'in sakatlanmasıyla sonuçlanan pozisyonda kart veya faul kararı çıkmaması üzerine Galatasaray camiası ayaklanmıştı. Sarı-kırmızılılar Twitter'dan duruma tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya Lens ve Yedlin'in pozisyonu damga vurmuştu.

"YORUMSUZ"

Sarı-kırmızılı camianın büyük tepki verdiği olayda Yedlin sakatlanmış ancak hakem Ali Palabıyık durumu temiz olarak yorumlamıştı.

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.

"Bu fotoğraf dün geceden! Yorumsuz." açıklamasıyla paylaşılan fotoğrafla hakem Ali Palabıyık'ın kararına bir kez daha eleştiri getirildi.