Galatasaray'dan Yunus Akgün açıklaması

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, katıldığı canlı yayında Yunus Akgün ile ilgili açıklamada bulundu.

Hatipoğlu, yeni sözleşme görüşmelerinde bulundukları milli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

"TABİİ Kİ ANLAŞACAĞIZ"

Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, şunları dedi:

Yunus bir sakatlık yaşadı. Onun dışında iyi performans gösteriyor. Bizim evladımız, altyapımızdan çıkmış bir oyuncu. Bizim aramızda asla parayla ilgili problem olmaz. Bizim oyuncumuz. Tabii ki anlaşacağız. Yunus bizim evladımız, aksi düşünülebilir mi?

30 MAÇTA 18 GOLE ETKİ ETTİ

11 milyon piyasa değerine sahip Yunus, altyapısından yetiştiği Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıktı.

24 yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistle mücadele etti.