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    Galatasaray'dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması

    Galatasaray Yunus Akgün'ün iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit ettiğini duyurdu.
    • 07.12.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 18:06
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    Galatasaray'dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması

    Galatasaray'a geçtiğimiz gün yeni sözleşme imzalayan genç oyuncu Yunus Akgün'den kötü haber geldi.

    Sarı-kırmızılılar, Villarreal ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün durumuyla ilgili açıklama yaptı.

    İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

    "İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır"

    "Galatasaray Futbol A Takımı’nın Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan futbolcumuz Yunus Akgün’ün, bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

    Galatasaray dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması #1

    4 hafta sahalardan uzak kalabilir

    2026'ya kadar kulübü ile yeni sözleşme imzalayan Yunus Akgün'ün sahalardan 4 hafta civarı uzak kalması bekleniyor.

    Galatasaray dan Yunus Akgün için sakatlık açıklaması #2


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