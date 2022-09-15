Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren ve kısa sürede harikalar yaratan 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için sarı-kırmızılılar harekete geçti.

17 yaşında Barcelona forması giyen, 19 yaşına geldiğinde Galatasaray 'ın 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir, şimdiden sarı-kırmızılı camiayı en çok heyecanlandıran isim haline geldi.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve klas sol ayağıyla kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir grafik çizeceği büyük merak konusu.

Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor. Ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

Türk Milli Takımı şansı kalmadı

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor.

Galatasaray harekete geçti

Galatasaray yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak Galatasaray, TFF'ye girişimde bulundu.