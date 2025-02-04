Galatasaray'ı hedef aldı! Jose Mourinho'dan olay paylaşım

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Süper Lig'in 22. haftasında Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray deplasmanda Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada yeni transfer Ahmed Kutucu kaydetti.

GALATASARAY VE KADİR SAĞLAM'I HEDEF ALDI

Maçın ardından ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ı ve hakem Kadir Sağlam'ın kararını hedef alan bir paylaşım yaptı.

Davinson Sanchez'in bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho 'hentbol' göndermesi yaptı.

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HENTBOL GÖNDERMESİ

Mourinho'nun ifadeleri şu şekilde: