Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hayal! Felipe Melo resmen açıkladı

Haber Merkezi

Kariyerine Brezilya Ligi ekibi Fluminense'de devam eden Felipe Melo, eski takımı Galatasaray'ın Trabzonspor'la oynayacağı Süper Lig maçını Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde izlemek için İstanbul'a geldi.

Gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Melo, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

"HAYALİM GALATASARAY'IN HOCASI OLMAK"

41 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle başladı:

1 yıl daha futbol oynamak istiyorum. En büyük hayallerimden biri de Galatasaray'ın teknik direktörü olmak.

"HALA KULAKLARIMDA O SES VAR"

Melo, sözlerine şöyle devam etti:

Çok anı var tabii ki. Birçok anıdan bahsedebiliriz ama Elazığ maçında kurtardığım penaltı zaten bütün detaylarını, konuşmalarını, perde arkasını hepsini kitabımda da bahsettim. Bir futbolcunun kaleye geçmesi, o anda o sorumluluğu alması, kaleye geçip doğru köşeyi seçip, pozisyonu kurtarması herkese nasip olmaz. Galatasaray tarihine bir olaydan, başarıdan geçtim ama bu da geçtiğim anlardan bir tanesi oldu. Hala kulaklarımda o ses var 'Melo kurtardı, Melo kurtardı' sesi. O yüzden çok şükürler olsun ki böyle bir şey de yaşamış oldum.

"FATİH TERİM BABA GİBİYDİ"

Fatih Terim'den övgüyle bahseden Felipe Melo, şu ifadeleri kullandı:

Fatih Terim'in bana yaklaşımı tam bir 'baba' gibiydi. Benim için önce ALLAH sonra öz babam gelir. Ardından Fatih Terim gelir.

"KALECİ OLARAK MELO'YU ES GEÇMEYELİM"

"Galatasaray'a Güney Amerika'dan bir kaleci önerin var mı?" sorusuna Melo, şu yanıtı verdi:

Kaleci olarak Felipe Melo'yu da es geçmeyelim tabii ki! Birçok kaleci var Brezilya'da. Bir isim vermem gerekirse Corinthians'ta forma giyen Hugo Souza'yı önerebilirim.

GALATASARAY KARİYERİ

Melo, 2011 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 153 resmi maça çıktı. Orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 18 gol ve 12 asistle mücadele etti.

Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımda ise 8 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Başarılı oyuncu; 3 Süper Lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası kazandı.