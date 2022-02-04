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    Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı

    Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı

    Galatasaray'ın 1.5 milyon dolar teklif ettiği Brezilya'da Santos'ta takımında forma giyen Robson Reis, Galatasaray'ın Instagram hesabını takip etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 23:19
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    Galatasaray'ın, Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtilmişti.

    UOL Esporte  gibi Brezilya basınının haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için temas kurdu.

    GALATASARAY'I INSTAGRAM'DA TAKİP ETTİ

    Bu girişimlerinden sonra, Brezilyalı stoper Robson Reis, Galatasaray'ı instagramdan takip etti.

    Galatasaray'ı takiben alan Reis'in bu davranışı, taraftarın transfere kesin gözüyle bakmasına sebep oldu.

    Gobson Reis, Galatasaray ı Instagram dan takibe aldı #1

    1.5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ

    Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.

    Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.Gobson Reis, Galatasaray ı Instagram dan takibe aldı #2


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