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Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı

Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı

Galatasaray'ın 1.5 milyon dolar teklif ettiği Brezilya'da Santos'ta takımında forma giyen Robson Reis, Galatasaray'ın Instagram hesabını takip etti.