- Haberler
- Futbol Haberleri
- Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı
Gobson Reis, Galatasaray'ı Instagram'dan takibe aldı
Galatasaray'ın 1.5 milyon dolar teklif ettiği Brezilya'da Santos'ta takımında forma giyen Robson Reis, Galatasaray'ın Instagram hesabını takip etti.
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 23:19
Galatasaray'ın, Brezilya'nın Santos ekibinde forma giyen stoper Robson Reis için girişimde bulunduğu belirtilmişti.
UOL Esporte gibi Brezilya basınının haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper için temas kurdu.
GALATASARAY'I INSTAGRAM'DA TAKİP ETTİ
Bu girişimlerinden sonra, Brezilyalı stoper Robson Reis, Galatasaray'ı instagramdan takip etti.
Galatasaray'ı takiben alan Reis'in bu davranışı, taraftarın transfere kesin gözüyle bakmasına sebep oldu.
1.5 MİLYON DOLAR TEKLİF EDİLDİ
Robson Reis için 1.5 milyon dolar teklif eden Galatasaray, transferi UEFA listesine yetiştirmeye çalışıyor.
Brezilya'nın köklü kulübü Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı.