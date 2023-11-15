Galatasaray'ı milli ara sonrası yoğun maç trafiği bekliyor Süper Lig’de geçtiğimiz hafta averajla liderliği Fenerbahçe’ye kaptıran Galatasaray, milli ara dönüşünde yoğun tempo ile karşı karşıya kalacak.

DHA

Milli ara dönüşü Galatasaray’ı zorlu bir fikstür bekliyor.

Sahasında Alanyaspor ve Manchester United’ı ağırlayıp kasım ayını galibiyetlerle kapatmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin yoğun maç temposu bu iki karşılaşma sonrası gerçekleşecek.

Aralık ayında 7 karşılaşmaya çıkacak sarı-kırmızılar, bu 7 karşılaşmandan 2’sini Fenerbahçe’ye, 1’ini ise Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag’a karşı oynayacak.

Aralık ayı yoğun bir şekilde geçecek

12 Aralık Salı günü Şampiyonlar Ligi’nde son grup maçına Kopenhag deplasmanında çıkacak Galatasaray, 2 hafta sonra da derbi haftasına girecek.

Önce 24 Aralık Pazartesi günü Süper Lig’in 18’inci haftasında Fenerbahçe’ye konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, ardından 29 Aralık Cumartesi günü Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Aralık ayında yoğun maç trafiği ile birlikte 2 derbi karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılılar, bu maçları kayıpsız geçmek istiyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)