Galatasaray'ı yenen Halkbank, finale yükseldi
ensonhaber.com

Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Detaylar

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay

Durmaz, Mijailovic)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25

Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)