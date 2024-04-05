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Galatasaray'ı yenen Halkbank, finale yükseldi

Galatasaray'ı yenen Halkbank, finale yükseldi Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve finale yükseldi.