Dolar
7.9023
0.2995%
Euro
9.2989
0.2522%
Altın
1901.19
-0.1418%
Borsa
1208.58
0.2663%
G. Altın
482.791
0.0999%
Bitcoin
93596.83
0.9158%
EXEN Coin
11.65
0.07%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C
    Galatasaray'ı yıkan Davidson gol krallığında zirvede

    Galatasaray'ı yıkan Davidson gol krallığında zirvede

    90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı yıkan Davidson, toplam gol sayısını 5'e yükselterek krallık yarışında zirveye oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 09:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı.

    Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Alanyaspor, son olarak Galatasaray'ı da yenerek liderliğini sürdürdü.

    Attığı golle Alanya'yı zirveye taşıyan Davidson, toplamda 5. kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

    Galatasaray ı yıkan Davidson gol krallığında zirvede #1

    4 GOLÜN 3'Ü PENALTIDAN

    Brezilyalı golcünün hemen arkasından 4'er golü bulunan Falcao ile Remy geliyor.

    Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydederken, Remy ise Ankaragücü maçında hat-trick yaparak bu sayıya ulaştı.

    Yarışta son durum şu şekilde:

    Davidson - 5 gol
    Falcao - 4 gol
    Remy - 4 gol
    Gamarra - 3 gol
    Kravets - 3 gol
    Sabo - 3 gol

    Galatasaray ı yıkan Davidson gol krallığında zirvede #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir