Galatasaray'ı yıkan Davidson gol krallığında zirvede

90+5. dakikada attığı golle Galatasaray'ı yıkan Davidson, toplam gol sayısını 5'e yükselterek krallık yarışında zirveye oturdu.

Süper Lig'de ilk 5 hafta geride kaldı.

Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Alanyaspor, son olarak Galatasaray'ı da yenerek liderliğini sürdürdü.

Attığı golle Alanya'yı zirveye taşıyan Davidson, toplamda 5. kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

4 GOLÜN 3'Ü PENALTIDAN

Brezilyalı golcünün hemen arkasından 4'er golü bulunan Falcao ile Remy geliyor.

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü, attığı 4 golün 3'ünü penaltıdan kaydederken, Remy ise Ankaragücü maçında hat-trick yaparak bu sayıya ulaştı.

Yarışta son durum şu şekilde:

Davidson - 5 gol

Falcao - 4 gol

Remy - 4 gol

Gamarra - 3 gol

Kravets - 3 gol

Sabo - 3 gol



