Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor

- Galatasaray, yıl sonuna kadar 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 7 önemli maça çıkacak.
- Programda Gençlerbirliği ve Fenerbahçe derbisi gibi kritik karşılaşmalar bulunuyor.
- Sarı-kırmızılılar, bu yoğun süreçte hem ligde hem Avrupa'da mücadele edecek.
Galatasaray'ı, 2025 yılı sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ligde ve Avrupa'da 7 kritik karşılaşma oynayacak.
Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak 22 Kasım'da evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Galatasaray, bu maçtan 3 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Union Saint Gilloes'ı ağırlayacak.
ARALIK AYI FENERBAHÇE DERBİSİYLE BAŞLAYACAK
Sarı-kırmızılılar, aralık ayının ilk gününde derbiye çıkacak.
Galatasaray, ligin 14'üncü haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Galatasaray, daha sonra ligin formda ekiplerinden Samsunspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, yılın son Avrupa mücadelesine ise 9 Aralık'ta Monaco'da çıkacak.
2025 İKİ MAÇLA TAMAMLANACAK
Galatasaray, 2025 yılını ligde oynayacağı iki maçla tamamlayacak.
13 Aralık'ta Antalyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, 21 Aralık'ta ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
30 GÜNDE 7 ZORLU MAÇ
Sarı-kırmızılılar 30 günde 2 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçında boy gösterecek.
Galatasaray'ın Süper Lig'de 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı var.