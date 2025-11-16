Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor Galatasaray'ı yıl sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 5'i lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 önemli maça çıkacak.

Galatasaray'ı, 2025 yılı sonuna kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ligde ve Avrupa'da 7 kritik karşılaşma oynayacak. Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak 22 Kasım'da evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Galatasaray, bu maçtan 3 gün sonra UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Union Saint Gilloes'ı ağırlayacak. ARALIK AYI FENERBAHÇE DERBİSİYLE BAŞLAYACAK Sarı-kırmızılılar, aralık ayının ilk gününde derbiye çıkacak. Galatasaray, ligin 14'üncü haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Galatasaray, daha sonra ligin formda ekiplerinden Samsunspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, yılın son Avrupa mücadelesine ise 9 Aralık'ta Monaco'da çıkacak. 2025 İKİ MAÇLA TAMAMLANACAK Galatasaray, 2025 yılını ligde oynayacağı iki maçla tamamlayacak. 13 Aralık'ta Antalyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılılar, 21 Aralık'ta ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 30 GÜNDE 7 ZORLU MAÇ Sarı-kırmızılılar 30 günde 2 Şampiyonlar Ligi, 5 Süper Lig maçında boy gösterecek. Galatasaray'ın Süper Lig'de 29, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı var.

