Galatasaray'ın 3. Faslı oyuncusu Hakim Ziyech oldu

İHA
Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, İngiliz ekibi Chelsea'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Hakim Ziyech'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Ziyech, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ise kale arkasındaki tribünden taraftarların arasından sahaya indi.
30 yaşındaki futbolcu daha sonra saha ortasına geçti ve sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarla Hakim Ziyech'e yoğun ilgi gösterdi.
3. Faslı isim oldu
Ziyech böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Faslı futbolcu oldu. Cimbom'da daha önce Nordin Amrabat ve Younes Belhanda forma giymişti.
Öte yandan Hakim Ziyech, Galatasaray'ın 195. yabancı futbolcusu oldu.