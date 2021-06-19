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- Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu
Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu
Galatasaray'da yapılan seçim sonucuna göre, sarı-kırmızılı kulüpte 38. başkan Burak Elmas oldu.
- Haber Merkezi
- 19.06.2021 - 22:36
Galatasaray’da başkanlık seçimleri Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti.
8 bin 553 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sıra halinde toplamda 30 sandık kuruldu.
Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlandı.
4 BİN 731 OY KULLANILDI
Seçimde üyeler saat 15.00'e kadar oy kullanabilirken toplam 4 bin 731 oy kullanıldı.
GALATASARAY’IN YENİ BAŞKANI BURAK ELMAS OLDU
Açılan sandıklarda iyi bir başlangıç yapamayan Burak Elmas, sandıkların sonuna doğru oylarını artırdı.
Oyların büyük bir çoğunluğunu alan Burak Elmas, Galatasaray’ın 38. Başkanı oldu.