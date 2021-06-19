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Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

Galatasaray'da yapılan seçim sonucuna göre, sarı-kırmızılı kulüpte 38. başkan Burak Elmas oldu.