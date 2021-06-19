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    Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

    Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu

    Galatasaray'da yapılan seçim sonucuna göre, sarı-kırmızılı kulüpte 38. başkan Burak Elmas oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2021 - 22:36
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    Galatasaray’da başkanlık seçimleri Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti.

    8 bin 553 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde üyeler için 4 sıra halinde toplamda 30 sandık kuruldu.

    Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlandı.

    Galatasaray ın 38. başkanı Burak Elmas oldu #1

    4 BİN 731 OY KULLANILDI

    Seçimde üyeler saat 15.00'e kadar oy kullanabilirken toplam 4 bin 731 oy kullanıldı.

    Galatasaray ın 38. başkanı Burak Elmas oldu #2

    GALATASARAY’IN YENİ BAŞKANI BURAK ELMAS OLDU

    Açılan sandıklarda iyi bir başlangıç yapamayan Burak Elmas, sandıkların sonuna doğru oylarını artırdı.

    Oyların büyük bir çoğunluğunu alan Burak Elmas, Galatasaray’ın 38. Başkanı oldu.

    Galatasaray ın 38. başkanı Burak Elmas oldu #3

    Galatasaray ın 38. başkanı Burak Elmas oldu #4

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