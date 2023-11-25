Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı kararı! Alanyaspor maçının kadrosunda yok Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı sakatlık sebebiyle Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

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Süper Lig'de 13. hafta heyecanı, milli aranın sona ermesiyle birlikte yaşanıyor.

Haftanın kritik maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takıma kötü bir haber geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Çarşamba akşamı Manchester United'ı konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu maç öncesinde rotasyona giderken Abdülkerim Bardakcı'nın Alanyaspor karşısında kadroda olmaması dikkatleri çekti.

Riske edilmedi

Son dönemlerde gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan ve birçok teklif alan milli futbolcunun kadroda yer almama nedeni belli oldu.

Başarılı oyuncu son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı için bu maçta riske edilmedi.

Konu hakkında ise teknik direktör Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Mili takım sonrası yorgunluklar, sakatlıklar olabiliyor. Abdülkerim'in ufak bir ağrısı oldu. Riske etmek istemedik. Hafta içi bir maçımız var. O maça hazırlamak istedik. Kerem de aynı şekilde. Çok fazla maç oynadı. Dinlendirmek istedik. Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Önemli bir kadromuz var. Herkesi kullanmak istiyoruz. Bazı değişiklikler oldu. 3 Türk seçiyoruz. Bundan dolayı farklı seçimler olabiliyor. Ndombele ikinci kez 11'de başlıyor. Arayı çok iyi geçirdi. Kendi seyircimiz önünde ilk kez ilk 11'de. Arada çalışanlar, gidenler ve gelenler.. Kadro seçimi zor olabiliyor. Hedefimiz kazanmak. Önemli olan kendi oyunumuzu ortaya koyabilmek. Az pas hatası yaptığımız günlerden biri olsun.

Galatasaray formasını 55 kez giydi

2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Konyaspor'dan 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a imza atan 29 yaşındaki stoper, sarı-kırmızılı formayla 55 maça çıktı ve 5 gol, 3 asistle mücadele etti.