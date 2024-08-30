Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Michael Valkanis yönetimindeki Adana Demirspor ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 31 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.45'te başlayacak.
Bu kritik maç öncesinde ise konuk takım Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Davinson Sanchez’in yanı sıra kulüpten ayrılmaları gündemde olan Wilfried Zaha, Derrick Köhn ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı.
Öte yandan eşi doğum yapan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da özel izinle İngiltere’ye giderek kadroda bulunmadı.
KAMP KADROSU
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı
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