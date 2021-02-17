- Haberler
- Futbol Haberleri
- Galatasaray'ın Alanya kafilesi
Galatasaray'ın Alanya kafilesi
- Haber Merkezi
- 17.02.2021 - 15:29
- Güncelleme : 17.02.2021 - 15:36
Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesi erkenden şehre gidileceğini ve hazırlıkların Antalya'da sürdürüleceğini duyurdu.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda salonda kuvvet çalışması yapıldı. Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün saat 16.30’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel uçuşla Antalya’ya gidecek olan takımımız, çalışmalarını Sueno Hotels Deluxe Belek’in tesislerinde sürdürecek.
Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
FEGHOULI DE KADRODA
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
Tedavileri süren Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, programlarına İstanbul’da devam edecek.
Öte yandan cezalı Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan'ın da kafilede yer alması dikkat çekti.