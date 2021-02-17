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Galatasaray'ın Alanya kafilesi

Galatasaray'ın Alanya kafilesi

Cumartesi günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Halil Dervişoğlu, Emre Taşdemir ile Saracchi kadroya dahil edilmedi.