Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış mücadelesinde Alanyaspor ile Galatasaray, kozlarını paylaşacak.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 15 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.
Bu maç öncesinde konuk ekip Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılarda iki futbolcu Alanya'ya götürülmedi.
Günay ve Oliveira yok
Galatasaray'da cezalı Günay Güvenç kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Alanya kafilesine dahil edilmedi.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius.
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