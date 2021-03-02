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    Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu

    Süper Lig lideri Galatasaray, Ankaragücü maçı öncesi Başkent Ankara'ya 2 futbolcusu hariç tam kadro şekilde gitti.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2021 - 15:00
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    Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu

    Lider Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında çarşamba günü deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

    Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor.

    Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı

    Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçında olduğu gibi Ankaragücü maçında da "takımda bulunan herkesi" kamp kadrosuna dahil etti ve Ankara'ya götürdü.

    Galatasaray ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu #1

     

    TAKIMDA 2 EKSİK

    Galatasaray'da tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta forma giymesi beklenmiyor.

    Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili aldığı 3 maçlık cezası biten Oğulcan Çağlayan ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

    Galatasaray ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu #2

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