Galatasaray'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Ankaragücü ile Okan Buruk'un takımı Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 18 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'de başlayacak.
Bu maç öncesinde konuk ekip sarı-kırmızılıların kamp kadrosu duyuruldu.
5 eksik var
Açıklanan kadroda hafif sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele'nin dışında daha önce sakatlandıkları açıklanan Serge Aurier ve Hakim Ziyech yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kadrosu
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman ve Carlos Vinicius.
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