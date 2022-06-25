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    Galatasaray'ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi

    Galatasaray'ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi

    Galatasaray'ın renklerine bağlayacak olduğu Abdülkerim Bardakcı İstanbul'a ayak bastı. Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
    • 25.06.2022 - 02:35
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 04:35
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    Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı.

    Konya'dan İstanbul'a geldi

    27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya’dan İstanbul’a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.

    Galatasaray'ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi - Video

    Resmi sözleşme imzalayacak

    İHA'nın haberine göre, Abdülkerim Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Bonservisi 2.8 milyon euro

    Galatasaray, Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Galatasaray ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi #1

    Abdülkerim sarı-kırmızılıları seçti

    Konyaspor ile 2.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı-kırmızılı kulüp, Abdülkerim Bardakçı'yı da ikna etti. Milli stoper, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

    Konyaspor yetkilileri, sabah saatlerinde DHA'ya yaptığı açıklamada, Abdülkerim için Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardıklarını ancak sarı-lacivertli kulübün oyuncu ile görüşmesinde pürüz çıktığını, son kararı Abdülkerim'in vereceğini belirtmişti.

    Galatasaray ın anlaştığı Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi #2


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