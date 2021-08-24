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    Galatasaray'ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul'da

    Galatasaray'ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul'da

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı 22 yaşındaki Rumen orta saha Olimpiu Vasile Morutan, İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 23:39
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 00:07
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    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İstanbul'a geldi.

    Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Bükreş'ten kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Morutan'a Galatasaray Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar eşlik etti.

    SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA ATACAK

    Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan Rumen futbolcu, kendisini bekleyen araçla konaklayacağı otele hareket etti.

    Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçecek Morutan ile gün içinde resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

    Morutan, Galatasaray için İstanbul'a geldi İZLE

    Galatasaray ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul da #1

    Galatasaray ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul da #2

    Galatasaray ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul da #3

    Galatasaray ın anlaştığı Olimpiu Morutan İstanbul da #4

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