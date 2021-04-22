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    Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

    Galatasaray'da Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:59
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    Galatasaray'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

    Süper Lig'in 36. haftasında dün oynanan karşılaşmada Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, bugün Antalyaspor maçı için Antalya'ya gidecek.

    Orada kamp dönemini geçirecek olan sarı-kırmızılıların kadrosu da belli oldu. Cumartesi günü oynanacak maçta sakatlıkları bulunan Onyekuru, Falcao, DeAndre Yedlin ile karantinada olan Mostafa Mohamed yer almadı.

    İŞTE GALATASARAY'IN KAMP KADROSU:

    Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Etebo, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Marca, Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Fernandes, Feghouli, Fatih Öztürk

    Galatasaray ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı #1

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