Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda antrenmanlardaki çalışma sistemi tepki topladı.

Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan takımlar kamp programları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor.

Dün yapılan antrenmanda Aytaç ve Ömer Bayram'ın umursamaz tavırları taraftarın tepkisini toplamıştı.

Galatasaray'ın antrenmanı eleştiri aldı İZLE



Taraftar tepkili

Galatasaray gibi Avrupa ekipleri de hazırlıklarına devam ediyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham yeni sezona oldukça sıkı hazırlanıyor.

Antrenmanları bir hayli ağır geçen İngiliz ekibinde oyuncular bir hayli yoruluyor. Tottenham'ın antrenman görüntülerini izleyen Galatasaraylı taraftarlar, adeta isyan etti.

Oyuncuların yeterince iyi çalıştırılmadığını düşünen taraftarlar takımın idman programını eleştirdi.