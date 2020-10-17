Galatasaray'ın Aziz Yıldırım'a açtığı dava reddedildi

"Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır" diyen Aziz Yıldırım hakkında 1905 liralık tazminat davası açan sarı-kırmızılı kulübe, Yargıtay'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray arasında 4 yıldır devam eden tazminat davası sonuçlandı.

Yargıtay son noktayı koyarak, istinafın başvurusunun reddini doğru olarak değerlendirdi.

Mahkeme sürecinde yaşananlar:

"8-0'I UNUTTU MU HERKES?"

26 Mayıs 2016'da Antalya'da oynanan Türkiye Kupası finali sonrasında konuşan Yıldırım'ın, "Bu ülkeye şikeyi sokan Galatasaray'dır. 8-0'ı unuttu mu herkes (Ankaragücü maçı)... Arabalar..."

"2000 yılında Fethullah Gülen'in dua ederek, Galatasaray'ı şampiyon yaptığı söyleniyor. Bende böyle bir şey yok"

"Onların Sturm Graz maçında son 5 dakikayı izleyin. Şike var mı yok mu?", "Galatasaray hep şike yapıyor. Beni daha fazla konuşturmasınlar, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz. Önce herkes edepli olacak, adam olacak"

"Tek hakkı yenmeyen Beşiktaş ve Galatasaray" sözleri sarı-kırmızılıları kızdırmıştı.

"SALDIRI OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Galatasaray Kulübü, bu açıklamalarından dolayı Yıldırım'a 1905'er lira olmak üzere toplam 3 bin 810 liralık manevi tazminat davası talebinde bulunmuştu.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi, 21 Şubat 2017'de davanın reddine karar verirken, şu ifadelere yer vermişti: "Davalının yapmış olduğu konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde maç sırasında aleyhine karşı yapılan ithamlara yönelik cevap ve eleştiri mahiyetinde ve değer yargısı niteliğinde yapılan açıklamalar olduğu, davacıların kişilik haklarına saldırı mahiyetinde kabul edilemeyeceği, eleştiri niteliğinde kabul edilebilecek beyanlar olduğu kanaatine varılmıştır. Tarafların özellikleri ve konumları da dikkate alındığında sert eleştiri sınırları aşılmamıştır."

İSTİNAF BAŞVURUSUNA RET

Bunun üzerine bir üst mahkemeye başvuran sarı-kırmızılıların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından istinaf başvurusu da reddedilmişti.

TEK KAPI ANAYASA MAHKEMESİ

Son olarak Yargıtay'a başvuran Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz talebini de reddetti ve davanın reddine ilişkin istinaf kararını onadı. Galatasaray'ın çalabileceği son kapının Anayasa Mahkemesi kaldığı ifade edildi.