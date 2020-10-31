Galatasaray Babel'in golüyle Ankaragücü'nü yendi

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Babel'in golüyle Ankara ekibini 1-0 yenerek puanını 13'e çıkardı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

TEK GOL BABEL'DEN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Marcelo Saracchi'nin asistiyle Ryan Babel attı.

Üst üste 2. kez kazanan Galatasaray, puanını 13'e yükseltti. Süper Lig'in galibiyet alamayan tek takımı olan Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

KAPTANLIK PAZUBANDI ÖMER BAYRAM'DA

Fatih Terim, Ankaragücü karşısında kaptanlık pazubendini Ömer Bayram'a teslim etti.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon oynanan 9 resmi müsabakada Arda Turan 4, Martin Linnes 2, Ryan Donk ve Younes Belhanda birer kez sahaya kaptan olarak çıktı.

Ankaragücü müsabakasında kaptanlık pazubendini takan Ömer Bayram, sarı-kırmızılı takımda bu sezon ilk 11'de kaptan olarak sahaya çıkan 5. futbolcu oldu.

TARAFTARLARDAN FATİH TERİM'E DESTEK

Müsabakayı izleyen az sayıdaki Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e tezahüratlarla destek verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün yönetimiyle sorun yaşadığı konuşulan ve hafta içinde yapılan toplantının ardından sosyal medyada "Her şey yolunda" şeklinde mesaj paylaşan Terim için localara girebilen az sayıdaki taraftar, "İmparator Fatih Terim" diye tezahürat yaptı.

GALATASARAY EN AZ İSABETLİ ŞUTU ÇEKTİ

Galatasaray Ankaragücü karşısında 3 isabetli şut çekerek bu sezon TT Stadı'nda en az isabetli şut attığı maçı oynadı. Fenerbahçe ve Alanyaspor maçında 5 isabetli şut kaydeden sarı-kırmızılılar Gaziantep maçında da rakip kaleye 13 isabetli şut çekmişti.

SARACCHI VE MARCAO SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımın sol bek oyuncusu Marcelo Saracchi, ikinci yarıda sakatlanarak yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.

Marcelo Saracchi'nin sakatlanarak kenara gelmesinin ardından Emre Taşdemir oyuna girdi.

Galatasaray'da Saracchi'nin ardından Marcao da sakatlandı. Breziyalı stoper, 75. dakikada yerini Ryan Donk'a bıraktı.