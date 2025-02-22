Galatasaray'ın baş ağrısı: 1 numara

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Galatasaray'ın bu sezonki özellikle kaleci performansı çok can sıkıyor.

Son iki dönemdeki performansını aratan sarı-kırmızılılar, 2024-25'te kalesinde 57 gol gördü.

Okan Buruk döneminde en fazla gol yenilen sezon yaşanırken bu kötü karne, Avrupa'ya başarısızlık olarak yansıdı.

ORTALAMA GEÇEN YIL 1'İN ALTINDAYDI

Maç başına gol yeme ortalamasını 1'in altında (0.98) tutarak başarılı olan Buruk yönetimindeki Aslan, bu sezon ise kalesini savunamıyor. Şu ana kadar yenen 57 golün faturası, Avrupa'da başarısızlık olarak ortaya çıktı.

31 müsabakada 44 gole engel olamayan sarı-kırmızılı takımda kaleci Fernando Muslera, en formsuz dönemini yaşıyor. Uruguaylı ismin yedeği Günay Güvenç de 9 maçta filelerini 12 defa düşürdü.

MUSLERA'YA GÖZDAĞI VERDİ!

AZ Alkmaar rövanşında kalesinde devleşen Günay Güvenç, Galatasaray'ın evinde yenilmeden Avrupa'ya veda etmesini sağladı. 33 yaşındaki eldiven, bu performansıyla Muslera'ya gözdağı verdi.

Teknik direktör Okan Buruk da Fenerbahçe derbisinde kaleyi kimin koruyacağı konusundaki soruyu cevapsız bıraktı.