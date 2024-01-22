Galatasaray'ın başı direklerle dertte! Rekora koşuyorlar... 5-1 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında da 2 topu direkten dönen Galatasaray, bu sezon en fazla direğe takılan takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların toplam direğe takılma sayısı 16'ya ulaştı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 5-1 mağlup ederek taraftarını memnun etti.

Bu sezon ligde topu en çok direkten dönen takım olan Galatasaray'da, Trabzonspor karşısında da 2 oyuncu daha çerçeveyi aşamadı.

İki top daha direkten döndü

33. dakikada Kaan Ayhan'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak dışarı çıktı. 58. dakikada ise Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda top, direğe çarpıp auta çıktı.

Trabzonspor karşısında 5 gol bulan sarı-kırmızılı takımın 2 şutu da direkten dönmüş oldu.

16 oldu

Sarı-kırmızılılar bu sezon direkten dönen top sayısını 16'ya çıkarırken, bu alandaki rekorunu da geliştirmiş oldu.