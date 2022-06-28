Galatasaray'ın yeni teknik patronu Okan Buruk, ilk idmanına çıktı ve yeni sezon öncesi futbolcularıyla kısa bir konuşma yaptı. Peki, Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk ne dedi?

Fatih Terim'in ayrılışından sonra toparlanamayan Galatasaray'da taşlar yerinden oynadı ve seçime gidildi.

Seçimi kazanan Dursun Özbek olurken, yeniden Fatih Terim iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Ancak Fatih Terim iddiası asılsız çıktı ve Başakşehir'in eski teknik patronu Okan Buruk, takımın başına geçti.

Galatasaray'ı çalıştırmanın her zaman hayali olduğunu söyleyen Buruk, takımla ilk çalışmasını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler de takip etti.

Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmanda, kiralıktan dönen futbolcular ile altyapıdan çok sayıda oyuncu yer aldı.

Tek tek futbolcularla tanışan Okan Buruk, idman öncesi onlarla kısa bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Peki, Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk ne dedi? İşte yanıtı...

Galatasaray'ın başına geçen Okan Buruk ne dedi?

Okan Buruk, antrenmandan önce futbolculara yaptığı konuşmada, Galatasaray'da yeni bir dönemin yaşandığına vurgu yaparak, "Kendini yüzde 100 hazırlamış ve bunu sahada taraftara en iyi şekilde gösterecek bir oyuncu grubu istiyorum.

Hepinizin yüzde 100'ünüzü vereceğine çok inanıyorum. Bizim hedefimiz sizin asıl performansınızı ortaya çıkarmak.

Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İlk günden hedefimizi çizelim. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.