Galatasaray'ın başkan adayı Öztürk: Yeni yıldızları devreye sokmak istiyoruz

Galatasaray Kulübü'nde mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Aday listesinde bulunan isimlerle Renaissance Polat İstanbul Hotel’de düzenlenen kahvaltıda kulüp üyeleriyle buluşan Öztürk, proje ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

"YENİ YILDIZLARI DEVREYE SOKMAK İSTİYORUZ"

Öztürk, bir icraat listesiyle seçime gireceklerini dile getirerek, "Galatasaray genel kurulu teveccüh gösterirse, ana hedefimiz üç yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek. Bunun yarısını bile başarsak tarihe geçeriz. İlk yapacağımız icraat Fatih (Terim) hocamızla oturup, üç yılda neler yapacağımızı planlamak. Onun oyuncu izleme ekibinin mutlaka çalışmaları vardır. Amacımız onun elini güçlendirmek. Galatasaray zaten bir yıldızlar topluluğu. Her zaman ihtiyaçlara göre yeni yıldızlara ihtiyacı olacaktır. Ana hedefimiz Galatasaray’ın ekonomisini de dikkate alarak taraftarı heyecanlandıracak yeni yıldızları devreye sokmak, eldeki futbolcuların parasını zamanında ödemek, bataklığa benzeyen sahalarla Galatasaray’ı bir daha karşı karşıya bırakmamak." diye konuştu.

"ÇOK ADAY ÇIKMASININ MAHSURU YOK"

Başka adaylardan seçime birlikte girme teklifleri aldıklarını aktaran Metin Öztürk, "Bize ’birleşelim’ diye talepler geliyor. Gelmesi çok normal. Çünkü her Galatasaraylı, yönetime talip olan herkes çok saygın. Bunlar yanlış şeyler değil. Şahsi görüşüm çok aday çıkmasının hiçbir mahsuru yok. Yani ’Biz 4-5 aday bir başka adaya karşı birleşelim, onu yenilim.’ şeklindeki tavır doğru değil. Seçimi kazanırsak sadece 48 kişilik ekibimizle hareket etmeyeceğiz, diğer başkan adaylarının ekiplerini de göreve davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.