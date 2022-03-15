Galatasaray'ın basketbol efsanesi Tuğrul Demir vefat etti

Galatasaray'da ve A Milli Basketbol Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Tuğrul Demir, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basketbolunun ve Galatasaray'ın sembol isimlerinden Tuğrul Demir, 15 Mart 2022 Salı günü 87 yaşında vefat etti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Kulübümüzün 4106 Sicil Numaralı Divan Kurulu Üyesi, kulübümüzde yönetim kurulu üyeliği, basketbol şube sorumluluğu yapmış unutulmaz basketbolcularımızdan Tuğrul Demir’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi 16 Mart 2022 Çarşamba günü sat 14.00’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

TBF AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan başsağlığı açıklamasında; "A Erkek Milli Takımımızın eski basketbolcularından Tuğrul Demir’in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.