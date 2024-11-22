Galatasaray'ın Bodrum FK kafilesi: 3 eksik var

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.
Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.
Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.
Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.
KADRODA 3 EKSİK
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Bodrum FK maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un yanı sıra cezalı Davinson Sanchez kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
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