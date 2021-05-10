Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosu

Galatasaray'da Radamel Falcao, adalesindeki zorlanma sebebiyle Denizlispor maçının kadrosunda yer almadı. Mostafa Mohamed ise kadroda.

Galatasaray'ın Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu belli oldu. Radamel Falcao kafilede yer almadı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncunun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi.

FATİH, ETEBO VE FALCAO KADRODA YOK

Bugünkü idmanda, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı bir çalışma yapan Mostafa Mohamed ise Denizli'ye götürüldü.

Galatasaray'ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.