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    Galatasaray'ın derbilerde Belhanda uğuru

    Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 7 maçta yenilgi yüzü görmedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 14:29
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    Galatasaray'ın derbilerde Belhanda uğuru

    Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımın formasıyla Fenerbahçe'ye karşı çıktığı hiçbir derbi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

    BELHANDA İLE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

    2017 yazında Galatasaray'a imza atan Faslı oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 6 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Belhanda'nın bu maçlardaki ilginç istatistiği ise 'kart'ları oldu. Belhanda bu 7 derbinin 5'sinde sarı kart gördü, 2'sinde sarı kartlar kırmızı karta dönüştü.

    Younes Belhanda, 20 yıllık Kadıköy serisinin sona erdiği derbide de 84 dakika sahada kaldı ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

    İşte Galatasaray'ın Belhanda ile çıktığı derbi maçları

    22.10.2017: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    17.03.2018: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
    02.11.2018: Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
    14.04.2019: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
    28.09.2019: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
    23.02.2020: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
    27.09.2020: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

    Galatasaray ın derbilerde Belhanda uğuru #1

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