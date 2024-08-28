Galatasaray'ın Devler Ligi'ne vedası Avrupa basınında UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımını konuk etti. 1-0 sona eren karşılaşma sonrasında Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederken Avrupa basını da bu olayı manşetine taşıdı.

Haber Merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'u konuk etti. Rams Park'ta dolu tribünler önünde oynanan mücadele İsviçre ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçtan 3-2 mağlup ayrılan Galatasaray, bu sonucun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etti. Sarı-kırmızılı takımın vedası, Avrupa basınında büyük ses getirdi.

TIO

İsviçre basınından TIO'da yer alan haberde, "Galatasaray'ı ehlileştiren Young Boys, Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Patrick Rahmen'in öğrencileri İstanbul'da yoğunluk, cesaret ve kompaktlık açısından muhteşem bir performans sergiledi, tüm övgüyü hak etti." ifadeleri kullanıldı.

BLICK

Blick'te yer alan haberde, Young Boys'un turu hak ettiği vurgulandı:

Young Boys, İstanbul'da hak ederek turladı ve şimdi yeni Şampiyonlar Ligi'ni keşfedecek. Patrick Rahmen'in oyuncuları, kulübün tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atarak Rams Park'taki yanardağı söndürmeyi başardı.

LA GAZETTA DELLO SPORT

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Galatasaray'ın kadrosundaki Mauro Icardi'ye dikkat çekildi:

Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz: Icardi'nin Galatasaray'ı Young Boys'a elendi. İsviçre ekibi karşılaşmanın sonunda turu geçmesini hak ederek kutladı.

EL MUNDO DEPORTIVO

İspanyol basınından El Mundo Deportivo'da, Fenerbahçe'nin de Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği hatırlatıldı:

Young Boys, Galatasaray'ı eledi ve Türk futbolunu Şampiyonlar Ligsiz bıraktı. İki hafta önce Jose Mourinho'nun liderliğindeki Fenerbahçe de, Lille karşısında Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

EL OBSERVADOR

Uruguay basınından El Observador'da yer alan haberde, Fernando Muslera'nın gördüğü kırmızı kart ön plana çıkarıldı.

Fernando Muslera'nın rakibine korkunç bir tekme attığı ifade edildi.

El Observador'un haberinde, "Fernando Muslera korkunç bir tekme attı. Young Boys'un Fransız futbolcusu kollarını Galatasaray taraftarına dönük açınca Muslera ona tekme attı ve direkt kırmızı kart gördü." denildi.

CBS SPORTS GOLAZO

ABD'de yayın yapan CBS Sports Golazo'da, "Türkiye'de delilik! Young Boyslu oyuncu Virginius'un son dakikalarda gelen golü sonrası Galatasaray kalecisi Fernando Muslera deliriyor ve kırmızı kart görüyor." ifadeleri kullanıldı.

VOETBAL INTERNATIONAL

Hollanda basınından Voetbal International'in haberinde ise bu sonucun Galatasaray için kaos ve dramayı beraberinde getirdiği belirtildi: