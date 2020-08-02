Galatasaray'ın Diagne kararı

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, geleceği belirsizliğini koruyan Mbaye Diagne'yi, sezon başı kampına çağırdığı öğrenildi.

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen ancak beklentileri tam olarak karşılayamayan Mbaye Diagne, sezon başında Club Brugge'a kiralanmıştı.

Belçika ekibinde sorunlar yaşayan ve kadro dışı bırakılan Senegalli futbolcu, sarı-kırmızılılara geri dönmüştü.

Galatasaray ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diagne'nin takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyordu.

KAMPA ÇAĞRILDI

Sık sık sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Galatasaray'da kalmak istediğine vurgu yapan Senegalli golcü, muradına eriyor.

Milliyet'ye yer alan habere göre; teknik direktör Fatih Terim, Diagne'nin sezon başı kampına katılmasına karar verdi.

Terim'in bu kararında geçtiğimiz sezon hücum bölgesindeki isimlerin üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gol yollarında sıkıntı çekmesinin etkili olduğu da belirtildi.

12 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Geçtiğimiz sezonu Club Brugge'da geçiren Mbaye Diagne, Belçika ekibinde yalnızca 12 resmi maçta görev alabilirken, takımına 4 gollük katkı sağlayabilmişti.