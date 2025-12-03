Galatasaray'ın düşüşü sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’e harika bir girişle yedide yedi ile başlayan, Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt’a boyun eğdi.

Aslan daha sonra Liverpool’u deviren Galatasaray; ekim, kasım ve aralık aylarındaki zorlu fikstürde hem fiziksel hem de mental olarak yoruldu.

“Geniş” denilen sarı-kırmızılı kadro, yoğun takvimi kaldıramadı.

YOĞUN FİKSTÜRDE TÖKEZLEDİ

4 Ekim’deki Beşiktaş derbisiyle başlayan 10 maçlık periyotta Cimbom; iki kulvarda 5 galibiyet alırken kazanma oranı yüzde 50’de kaldı.

Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda 3 beraberlik yaşadı, biri Şampiyonlar Ligi’nde biri Süper Lig’de (ilk kez olmak üzere) 2 mağlubiyet aldı.

Bu periyodun en dikkat çekici istatistiği Süper Lig’de oluştu.

10 MAÇIN 8’İNDE GOL YEDİ

Aslan son 7 lig maçının 3’ünü kazanabildi; 3 beraberlik 1 de yenilgiyle toplam 8 puan kaybetti ve ezeli rakip Fenerbahçe’nin farkı kapatmasına engel olamadı.

Cimbom bu periyotta ikisi evinde üç büyük maça çıktı, üçünü de kazanamadı. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri 1-1, Trabzonspor sınavı 0-0 bitti.

Sarı-kırmızılılar bu 10 maçın 8’inde kalesini gole kapatamadı, üç karşılaşmada da rakiplerine gol atamadı.

SIRADAKİ MAÇ SAMSUN...

Galatasaray’ı cuma günü de dişli bir takım bekliyor...

Samsunspor. Karadeniz ekibi iki kulvarda oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet 7 beraberlik aldı ve yenilmedi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig’in 5. haftasında evinde 2-1 kaybettiği Antalyaspor maçının ardından 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı; 4 galibiyet 6 beraberlik aldı.