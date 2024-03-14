Galatasaray'ın enerji deposu Barış Alper: 46 maçın 45'inde oynadı

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz, takımının en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi elemeleri, grup aşaması ve Türkiye Kupası'nda 46 resmi karşılaşmaya çıkarken 23 yaşındaki futbolcu, bu maçların 45'inde süre aldı.
Onu Kerem Aktürkoğlu takip etti
Sadece sarı kart cezalısı olduğu Sivas deplasmanını kaçıran Barış, görev aldığı 45 maçın 28'ine 11'de başladı, 5 farklı pozisyonda 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Barış'ın ardından Kerem Aktürkoğlu 44, Muslera 42 ve Mertens de 41 karşılaşmada süre aldı.
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