Dolar
7.954
0.204%
Euro
9.4284
0.3929%
Altın
1909.55
0.2862%
Borsa
1192.34
-0.499%
G. Altın
489.329
0.687%
Bitcoin
103198.16
-0.3351%
EXEN Coin
10.77
-0.73%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C
    Galatasaray'ın Erzurumspor maçı kadrosu

    Galatasaray'ın Erzurumspor maçı kadrosu

    Galatasaray, BB Erzurumspor maçı kafilesini açıkladı. Kadroda hafta içi sakatlığı bulunduğu duyurulan Sofiane Feghouli yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 14:38
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın Erzurumspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı.

    2 İSİM KADRODA YOK

    Önceki gün idmanda sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes ile sırt ağrıları nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktığı belirtilen Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

    Jesse Sekidika ve Emin Bayram da kafilede bulunmayan diğer isimler oldu.

    Galatasaray ın Erzurumspor maçı kadrosu #1

    Görüş Bildir