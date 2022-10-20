Galatasaray'ın eski futbolcusunun oğlu çıktı! Hamza Akman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Galatasaray'ın Türkiye Kupası maçında Kastamonuspor'u 7-0 yendiği maçta bir gol atan Hamza Akman dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir Hamza Akman? İşte hayatı..

Galatasaray'ın genç futbolcusu Hamza Akman dün akşam oynanan Kastamonuspor maçında attığı gol ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

18 yaşındaki futbolcunun hayatı merak uyandırırken Hamza Akman'ın eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Attığı gol ile adından söz ettiren Hamza Akman'ın kariyeri ve hayatı merak uyandırdı. Peki kimdir Hamza Akman? İşte merak edilen hayatı..

Hamza Akman kimdir?

Tam adı Hamza Yiğit Akman olan genç futbolcu 27 Eylül 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Hamza Akman bir dönem Galatasaray formasıda giyen eski milli futbolcu Ayhan Akman'ın oğludur.

Hamza Akman 2014-2022 yılları arasında Galatasaray altyapısında forma giymiştir. 2020-21 sezonunda TFF tarafından düzenlenen Gençlik Geliştirme Ligi'nde Galatasaray U19 takımına 8 gol ve 6 asistlik bir katkı sağlayan Hamza Akman Galatasaray'ın Lig'i kazanmasına önemli katkı sağlamıştır.

18 yaşında olan genç futbolcu 8 Eylül 2021 tarihinde Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Hamza Akman Galatasaray A takımı ile ilk resmi maçına Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın sahasında 1-0 mağlup olduğu Giresunspor maçı ile çıktı.

Genç futbolcu Galatasaray'ın dün Kastamonuspor ile oynadığı ve 7-0 kazandığı Türkiye Kupası maçında 1 gol atarak katkıda bulundu. Bu gol Hamza Akman'ın Galatasaray A takımı ile attığı ilk resmi gol olarak tarih geçti.