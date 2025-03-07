Galatasaray'ın eski oyuncuları Angelino ve Tete performanslarıyla dikkat çekti

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Dün akşam hem UEFA Avrupa Ligi son 16 turu hem de UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu karşılaşmaları oynandı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerde Roma ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

90 dakika sonunda AS Roma, Bilbao'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Roma'ya galibiyeti getiren gollerden biri, eski Galatasaraylı sol bek Angelino'dan geldi.

GALATASARAY'IN ESKİ OYUNCULARININ YILDIZLAŞTIĞI GECE...

Karşılaşmanın yıldızlarından olan Angelino, Roma formasıyla bu sezon çıktığı 39 maçta 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Angelino'nun yükselen performansının yanı sıra UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 karşılaşmayla başladı. Panathinaikos, sahasında Fiorentina’yı 3-2 mağlup etti.

Yunan ekibi eski Galatasaraylı Tete’nin 55. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı.

Takımına galibiyeti getiren Tete ise bu sezon Panathinaikos'ta çıktığı 41 karşılaşmada 11 gol atarken 3 de asist yaptı.

YERLERİNE ALINANLAR BEKLENEN ETKİYİ YARATAMADI

Hem Angelino'nun hem de Tete'nin oynadıkları takımlarda yaptıkları etkiler sonrası Galatasaraylı taraftarlar, bu isimlerin yerine alınan oyuncuların performanslarını sorguladı.

Sarı-kırmızılıların Tete'nin bölgesine aldığı Roland Sallai'nin 24 maçta 3 gollük bir performansta kaldığı görüldü.

Yine Angelino ve Derrick Köhn'den sonra sol beke transfer edilen Ismail Jakobs da 18 maçta 1 asistlik katkı yaptı.