Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosu belli oldu

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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 3 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Bu müsabaka öncesinde ise konuk takım sarı-kırmızılılar, kamp kadrosunu duyurdu.

NELSSON'UN TRANSFER İHTİMALİ BULUNUYOR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, aşil tendonunda kısmi hasar olan Ismail Jakobs ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax maçı sonrasında sol dizinde esneme ve kapsül içi kanama tespit edilen Yunus Akgün'ün tedavilerine devam edilmesi nedeniyle iki futbolcu kadroda yer almadı.

Öte yandan Victor Nelsson'un ise son antrenmana katılmadığı ve muhtemel bir transfer ihtimalinden dolayı kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda olmadığı açıklandı.

KAMP KADROSU