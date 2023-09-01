Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu duyuruldu. Sarı-kırmızılı takımda, 4 isim kadroda yer almadı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 4. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.45'te Kalyon Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Fredrik Midtsjö, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira'nın kadroda yer almadığı belirtilirken, Brezilyalı futbolcu Tete ilk kez bir lig maçı kadrosuna alındı.

İşte Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kadrosu

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Sacha Boey ve Cedric Bakambu.